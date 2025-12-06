¿Jugará Nicolás Ibáñez la Vuelta de la Semifinal entre Tigres y Cruz Azul?

Tigres y Cruz Azul volverán a encontrarse en una semifinal más de la Liga MX, en una rivalidad que históricamente ha sido pareja y llena de episodios intensos. Ambos equipos llegan a la vuelta del Apertura 2025 con la serie abierta, luego del empate 1-1 en la ida, con goles de Ángel Correa por el conjunto felino y Gabriel Fernández desde el punto penal para los cementeros.

El enfrentamiento entre estas dos instituciones suele regalar partidos cerrados, algo que reflejan los últimos diez enfrentamientos en torneo regular, donde abundaron los empates y los triunfos por la mínima diferencia. Tigres ha conseguido algunos resultados clave, pero Cruz Azul también ha logrado imponerse en momentos determinantes.

En la liguilla, el historial reciente también demuestra lo apretado del cruce. Desde los cuartos de final del Clausura 2022 —donde Tigres avanzó gracias al gol de visitante— hasta duelos clásicos como el del Apertura 2020 y la semifinal del Invierno 2001, ambas escuadras han vivido series que se definen por detalles.

¿Jugará Nicolás Ibáñez la vuelta?

La gran incógnita en la previa para el cuadro regiomontano es la presencia de Nicolás Ibáñez, pieza clave en el ataque felino. Y según información de TUDN, el delantero no podrá disputar la vuelta por una lesión, significando una baja sensible para Guido Pizarro en un partido donde cada jugada puede ser determinante.

Tigres deberá ajustar su ataque para enfrentar a un Cruz Azul que llega motivado, sólido y con la oportunidad de dar un golpe importante rumbo a la final del Apertura 2025.

