Patrick Mahomes y su Esposa Visitan en Hospital a Niñas Heridas en Tiroteo de Kansas City

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, acompañado de su esposa Brittany, acudió al hospital Children’s Mercy en Overland Park, Kansas, para visitar a dos niñas que resultaron con alguna lesión durante el tiroteo registrado en el desfile de celebración del equipo campeón del pasado Super Bowl de la NFL.

Just like #ChiefsKingdom has always been there for me and my family, we want to be there for them.❤️



The @Chiefs have launched #KCStrong, an emergency response fund supporting victims and their families, violence prevention and mental health services, and first responders.… pic.twitter.com/sYMnPgCWL0