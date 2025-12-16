GP de Portugal Regresa al Calendario de la Fórmula 1 para 2027 y 2028

La Fórmula 1 regresará al circuito de Portimão para las temporadas de 2027 y 2028, tras un acuerdo con el gobierno de Portugal, informó la página oficial de la máxima categoría del automovilismo.

"Gracias a un acuerdo de dos años, el Autódromo Internacional do Algarve volverá al calendario de la F1", se indicó.

El convenio fue suscrito con la administración liderada por el primer ministro, Luis Montenegro, Turismo de Portugal y la promotora Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, SA, se añadió.

BREAKING: Formula 1 to return to Portugal in 2027 and 2028



As part of a two-year agreement, the Autódromo Internacional do Algarve will be back on the F1 calendar!#F1 pic.twitter.com/WnYIY37jSr — Formula 1 (@F1) December 16, 2025

Portimão albergó la competencia por última vez en 2020 y 2021, durante la pandemia de Covid-19, estableciéndose como un punto clave para que el deporte siguiera en medio de la emergencia sanitaria, apuntó la F1.

Ubicado en el idílico Algarve, en la región más al sur de Portugal, conocida por sus espectaculares playas y su encanto histórico, el circuito de 4.6 km ofrece a los conductores un desafío técnico, con dramáticos cambios de elevación que culminan en una caída hasta la última curva a la derecha que conduce de regreso a la recta de boxes

La disciplina regresará a un trazado donde el británico Lewis Hamilton superó el récord de victorias del alemán Michael Schumacher.

Asimismo, la competencia volverá a un país que ya ha acogido carreras en Oporto, en Monsanto y en Estoril, donde el brasileño Ayrton Senna, posteriormente tres veces campeón del mundo, logró su primera victoria en el año 1985.

"Estoy encantado de ver a Portimão regresar al calendario de la Fórmula 1 y de que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía hace que los aficionados se levanten de sus asientos", señaló Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1.

"El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades a lo largo de toda la cadena económica y proyectando al país como un destino competitivo y fiable. Refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, poniendo en valor los territorios y creando oportunidades para las economías locales.

"Será un evento que, además de ser una fuente de prestigio para nuestro país, potenciará la imagen de Portugal en todo el mundo", indicó Manuel Castro Almeida, ministro de Economía y de Cohesión Territorial.

Por su parte Jaime Costa, presidente y CEO del circuito, apuntó: "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula Uno en Portugal y al Autódromo Internacional do Algarve. El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, ofreciendo un potente impulso para nuestro turismo, la región y la comunidad".

Historias recomendadas:

ASJ