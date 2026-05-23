Pumas vs Cruz Azul: Antecedentes e Historial Previo a la Final de Vuelta de la Liga MX

La Liga MX tendrá un nuevo campeón este domingo 24 de mayo. La gran final del Clausura 2026 definirá al monarca del futbol mexicano, el cual saldrá del partido Pumas vs Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto auriazul llega como el equipo que fue líder de la tabla durante la fase regular del certamen, lo cual le permite jugar el partido de vuelta en casa, mientras que 'La Máquina' buscará pegar de visita para coronarse por décima ocasión en su historia.

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Estos dos equipos son considerados de los más grandes e importantes del futbol mexicano y tienen una enorme rivalidad entre ellos. Es por eso que aquí te contamos en historial y los antecedentes entre Pumas y Cruz Azul previo a la gran final de la Liga MX.

Historial y antecedentes entre Pumas y Cruz Azul

En total, Pumas y Cruz Azul se han enfrentado en 74 ocasiones, contando únicamente torneos cortos. El historial favorece a Cruz Azul con 32 victorias, 25 empates y 17 triunfos de los universitarios. En ese lapso, 'La Máquina' ha marcado 112 goles, mientras que el cuadro de la UNAM registra 84 anotaciones. Además, los cementeros tiene un mejor registro ante Pumas cuando juegan de visitantes, ya que estando en el Olímpico Universitario han gando 19 partidos de los 37 que han disputado, perdiendo únicamente 9 y con 9 empates.

Cuando se habla de enfrentamientos en Liguilla, los antecedentes están más equilibrados, pues en 25 duelos previos de fase final entre Pumas y Cruz Azul, cada equipo ganó nueve veces y empataron en siete oportunidades.

Sin embargo, un dato que ilusiona a la afición felina es que Pumas nunca ha perdido un juego de final jugando como locales: han conseguido 8 triunfos y 6 empates. Aunado a esto, cuando los universitarios han sido anfitriones del partido de vuelta, se coronaron en cinco de ocho ocasiones posibles. Por si esto fuera poco, en las eliminatorias en las que Pumas igualó sin goles en casa del Cruz Azul en la ida, logró imponerse dos veces en la vuelta (ambas por 3-2 en el Apertura 2002 y el Clausura 2004) y perdió sólo una vez (3-1 en Apertura 2008).

Cabe destacar que esta es la tercera final entre estos dos clubes: Cruz Azul ganó en 1978-79 y los Pumas lo hicieron en 1980-81, por lo que el ganador de esta edición liderará el historial.

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DB