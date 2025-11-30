¿Qué Necesitan Chivas y Cruz Azul para Pasar a Semifinales? Con Este Global Habrá Clásico Regio

Hoy se juega el último partido de los Cuartos de Final de vuelta del Torneo Apertura y debido a todo lo que está en juego, acá te decimos qué necesitan Chivas y Cruz Azul para pasar a las Semifinales de la Liga MX 2025, cuántos goles necesita el Rebaño Sagrado para clasificar y con cuál marcador global se define si habrá Clásico Regio en Liguilla.

Luego de que se confirmara que el América está fuera de la Liguilla MX 2025, en una nota ya te dijimos quién pasó y cómo quedan las Semifinales del Torneo Apertura del futbol mexicano, a falta de que se juegue la vuelta Cruz Azul vs Chivas, este domingo 30 de noviembre.

Video: André Jardine Ignora Críticas y Polémicas de la Liguilla

¿Cuántos goles necesita Chivas para pasar a Semifinales de la Liga MX 2025?

Lo que necesita el Guadalajara para avanzar a la siguiente fase de la Liguilla es ganarle a Cruz Azul en C.U. por cualquier marcador, ya sea 1-0, 2-1- 3-2 o cualquier otro.

Nota relacionada: Toluca Avanza a Semifinales! Este Podría Ser su Próximo Rival en la Liguilla

Debido a que hasta el momento el marcador global Cruz Azul vs Chivas es de 0-0, el empate no le sirve de nada al Rebaño Sagrado, pues la clasificación sería para La Máquina por tener mejor posición en la tabla general de la Liga MX 2025.

¿Qué necesita Cruz Azul para pasar a Semifinales de la Liga MX 2025?

Para que la Máquina consiga su boleto en la antesala de la Final del futbol mexicano necesita empatar o ganar el partido de vuelta contra Chivas por cualquier marcador.

La ventaja con la que juega a favor Cruz Azul es que, en caso de empate en el marcador global, avanzar a Semifinales gracias a que tiene mejor posición en la tabla que el Guadalajara. Lo mejor de esta serie es que también define la otra Semifinal MX 2025.

Video: Alberto Lati Afirma Que Atlante Entendió que la Única Forma de Regresar a la Liga MX Es Comprando Una Franquicia

¿Con cuál marcador global habrá Clásico Regio en Liguilla MX 2025?

Existe la posibilidad de que haya Clásico Regio en la Liguilla de la Liga MX 2025. Para que eso ocurra es necesario que Chivas le gane a Cruz Azul y así consiga avanzar a la siguiente ronda. Con este resultado, las Semifinales quedan de la siguiente forma:

Toluca vs Chivas

Monterrey vs Tigres

Nota relacionada: Tigres Remonta y Está en Semifinales; ¿Habrá Clásico Regio en Semifinales de la Liga MX?

Ahora que ya se sabe qué necesita Chivas y Cruz Azul para clasificar a las Semifinales, será al rededor de las 21:00 horas de este domingo 30 de noviembre cuándo sepamos quién pasó a la siguiente instancia de la Liguilla Liga MX 2025 y si habrá Clásico Regio o no.

Historias recomendadas: