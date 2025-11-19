¿Quién es Ryan Wedding, Exatleta Olímpico Acusado de Narco y Uno de los Más Buscados por el FBI?

Las autoridades de Estados Unidos elevaron a 15 millones de dólares la recompensa por el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, buscado por su relación con el Cártel de Sinaloa y quien podría estar oculto en México.

Este jueves 19 de noviembre la fiscal general estadounidense Pam Bondi anunció avances en la investigación sobre Ryan James Wedding, a quien describió como “un exatleta olímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional”.

Ryan Wedding está en la lista de los 10 más buscados del FBI y es considerado como el mayor distribuidor de cocaína de Canadá. Incluso lo describen como “una versión moderna de Pablo Escobar o ‘El Chapo’ Guzmán”.

Según la fiscal general Pam Bondi, la red criminal de Wedding mueve aproximadamente 60 toneladas de cocaína al año hacia Los Ángeles, mediante tráileres que cruzan desde México.

¿Quién es Ryan Wedding, exdeportista olímpico acusado de parco por EUA y que se esconde en México?

Ryan James Wedding, de 44 años de edad, nació en Ontario, Canadá. Sus abuelos eran dueños de una estación de esquí, mientras que su tío era entrenador, así que desde niño se inclinó por los deportes de invierno.

Cuando tenía 12 años empezó a participar en competencias de snowboard. A los 15 años ya era parte del equipo nacional de esquí. En 1999 ganó la medalla de bronce en slalom, durante el Campeonato Mundial Junior.

Dos años más tarde, en el 2001, se colgó la medalla de plata en el Campeonato Mundial Junior, así que las esperanzas de triunfos olímpicos se centraron en él, pero no resultó como se esperaba.

Llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, que se efectuaron en Salt Lake City, como parte del equipo de Canadá. Compitió en el slalom gigante de snowboard, pero no le fue tan bien como se esperaba y culminó en el puesto 24.

Luego de fracasar en las olimpiadas invernales se alejó de las competencias de alto rendimiento. Se concentró en sus estudios en la Universidad Simon Fraser de Vancouver, Canadá, pero sólo estuvo dos años.

Para el 2006 cultivaba marihuana en una granja. Según la policía montada de Canadá, en la propiedad se encontró droga con valor de 10 millones de dólares, pero no le pudieron fincar responsabilidad alguna a Ryan James Wedding.

Actualmente Wedding es buscado por los cargos de asociación delictiva, asesinato y conspiración. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, su último lugar de residencia conocido es México y se le conoce como “El Jefe”.

En el 2010 fue detendido en California y sentenciado a cuatro años de prisión. Sin embargo, una vez que cumplió su sentencia quedó el liberdat y siguió ligado al crimen organizado. Se le señala de haber ordenado dos asesinatos en Ontario, Canadá, en noviembre del 2023, por el presunto robo a un cargamento de droga.

N+

