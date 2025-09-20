Resultado Chivas vs Toluca Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de Liga MX 2025? Resumen y Goles

La jornada 9 de la Liga MX, será testigo de un duelo de relevancia entre las Chivas ante Toluca. El conjunto rojiblanco llega al duelo ante los diablos tras empatar sin tantos a mitad de semana en contra de Tigres.

Por otra parte, los dirigidos por Antonio Mohamed vencieron a Puebla 3-1 en el estadio Nemesio Diez. Los choriceros suman dos victorias de manera consecutiva y querrán sumar la tercera este día en el estadio Akron.

¿Cuándo es?

Chivas y Toluca se verán las caras este sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.

Alineaciones:

Chivas

José Rangel

Miguel Tapias

Bryan González

Diego Campillo

José Castillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Luis Romo

Fernando González

Santiago Sandoval

Armando González

D.T. Gabriel Milito

Toluca

Luis García

Diego Barbosa

Bruno Mendez

Andres Pereira

Jesús Gallardo

Franco Romero

Nicolás Castro

Jesús Angulo

Marcel Ruiz

Alexis Vega

Paulo Dias

D.T. Antonio Mohamed

Minuto a minuto / Chivas 0-3 Toluca

Termina el encuentro entre Chivas y Toluca. Los diablos vencen 0-3 al rebaño sagrado. La afición despide con abucheos al conjunto de Gabriel Milito.

Minuto 90+7

Richard Ledezma dispara. Luis García achica atajando el impacto de Ledezma.

Minuto 86

Juan Pablo Domínguez le pega fuera del área. Rangel hace gran atajada mandando el balón a tiro de esquina.

Minuto 84

Richard Ledezma mete diagonal para 'Chicharito'. Hernández impacta de primera intención y manda muy desviado su disparo.

Minuto 82

Javier Hernández remata de cabeza sin marca alguna y manda muy cruzado su testarazo.

Minuto 79

Toluca intenta en par de ocasiones con disparos de Morales y Domínguez, sin embargo el marcador permanece 0-3 para los diablos.

Minuto 78

Andrés Pereira remata de cabeza. 'Tala' Rangel extiende los brazos y se queda con el esférico.

Minuto 69

¡Tarjeta Roja para Bruno Méndez! Tras un reclamo al juez central, el árbitro expulsa al defensa escarlata.

Minuto 67

Remate de cabeza de Javier Hernández que se va por encima del arco de Luis García.

Minuto 56

¡GOOL DE TOLUCA! Otro más para el equipo de los diablos. Alexis Vega condujo y tras entrar al área y puntear a segundo palo, Toluca convierte el tercer tanto del juego.

Minuto 50

¡Roja para el rebaño! Fernando González es expulsado del terreno de juego. Las chivas se quedan con 10 elementos en el terreno de juego.

Concluye la primera mitad del encuentro entre rojiblancos y diablos. Toluca vence 0-2 a domicilio a la oncena dirigida por Gabriel Milito.

Minuto 43

Tiro cruzado por parte de Paulinho. 'Tala' Rangel recuesta y se queda con el balón.

Minuto 24

¡GOOOOOL DE TOLUCA! Jesús Gallardo remata de cabeza para poner el 2-0 a favor de los dirigidos por Mohamed.

Minuto 21

¡Gol por parte del Toluca! Después de un pase filtrado de Alexis Vega para Paulinho. El atacante portugués tomó el rebote para definir el 1-0.

Minuto 18

Remate de cabeza por parte de Jesús Gallardo. 'Tala' Rangel hace buena atajada para expulsar el balón.

Minuto 7

Igualdad en el trámite de juego entre Chivas y Toluca

