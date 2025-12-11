Europa League 2025: ¿Cómo Quedó el Partido Celtic vs Roma de la Jornada 6?

Este jueves 11 de diciembre se disputó la Fecha 6 de la Europa League 2025, con varios partidos muy interesantes, entre los que sobresalen el Celtic vs Roma, el Celta de Vigo vs Bolonia y el Dynamo vs Betis. A continuación, un recuento de la jornada.

En el Celtic Park de Glasgow, Escocia, se llevó a cabo el partido Celtic FC vs AS Roma ante unos 60 mil espectadores. Se esperaba un duelo parejo, pero el equipo visitante sorprendió con un gol tempranero: el defensa Liam Scales mandó el 1-0 al fondo de su propia portería.

Luego del autogol, el Celtic buscó emparejar el marcador y tuvo un par de oportunidades que no pudo finalizar con festejo. En cambio, la Roma fue más contundente y agrandó su ventaja en la primera parte.

El 2-0 para la Roma fue anotado a los 33 minutos por el delantero irlandés Evan Ferguson, quien también marcó el 3-0 antes de la pausa de medio tiempo, al 45+1. Con una cómoda ventaja, el equipo romano se fue al descanso.

Ya en la segunda parte del encuentro, la Roma manejó el ritmo del partido ante un deprimido conjunto local que intentaba hacer más decoroso el marcador y por ello adelantó líneas.

Pero la Roma volvió a pegar con el cuarto gol a los 74 minutos: el delantero Leon Bailey, quien había entrado de cambio en lugar de Evan Ferguson, anotó un golazo. Sin embargo, luego de la revisión en el VAR, el árbitro lo anuló por un fuera de lugar muy apretado.

Luego de 90 minutos el partido finalizó con victoria para la Roma, que levantó la mano y se acercó a la zona de clasificación a octavos de final: subió a la décima posición, con 12 unidades y está a 3 puntos de los líderes ( Lyon y Aston Villa).

El Celtic se rezagó hasta el escalón 24, con 7 unidades, así que sus posibilidades de seguir adelante empezaron a reducirse.

Dynamo vs Betis: ¿Cómo quedó el partido de la Europa League 2025?

Más temprano se llevó a cabo el partido Dynamo de Zagreb vs Real Betis, en el Estadio Makisimir de Croacia. Con un autogol del defensa Sergi Domínguez y anotaciones de Rodrigo Riquelme y Antony, el Betis avasalló al Dynamo con marcador de 3-1; el gol de los croatas lo anotó Niko Galesic.

Gracias a este triunfo, el conjunto español dio un importante paso hacia la siguiente fase de la Europa League 2025. A falta de dos jornadas de que finalice la primera fase, el Real Betis acaricia la clasificación directa a octavos de final, ya que se ubica en la cuarta posición de la tabla con 14 unidades, producto de cuatro victorias y dos empates.

Niza vs Braga: ¿Quién ganó el partido de la Europa League 2025?

Y en otro frente, se llevó a cabo el partido Niza vs Braga: el equipo local cayó 1-0 ante los visitantes, luego del gol que consiguió el delantero español Pau Víctor a los 28 minutos. Con los tres puntos del triunfo, el equipo portugués ascendió a la quinta posición y sueña con el boleto directo a octavos de final de la Europa League 2025.

Caso contrario del Niza, ya que el conjunto francés sumó otro clavo a su ataúd: sumó su sexta derrota y es el único participante de la actual Europa League que no ha conseguido ni un punto.

Ludogorets vs PAOK: Resumen y goles del partido de la Europa League 2025

En Bulgaria, el Ludogorets vs PAOK resultó ser un partidazo: hubo goles, volteretas y emociones a granel. El equipo local se puso adelante a los 33 minutos con una habitación de Petar Stanic, pero el PAOK igualó 1-1 cinco minutos después.

Ya en la segunda mitad, los visitantes remontaron con el 2-1 de Alessandro Vogliacco a los 48 minutos, pero el equipo búlgaro volvió a igualar 2-2 al 70’ y le dio la vuelta a la pizarra con el 3-2 al 77’. Parecía que el Ludogorets se quedaba con los tres puntos, sólo que un remate de Anestis Mythou en la agonía del duelo emparejó 3-3 el marcador. Así que el club búlgaro y el griego repartieron unidades.

A continuación todos los resultados de la Jornada 6 de la Europa League 2025:

Dinamo Zagreb 1 - 3 Real Betis

FC Midtjylland 1 - 0 Genk

FC Utrecht 1 - 2 Nottingham Forest

Ferencvaros 2 - 1 Rangers

Ludogorets 3 - 3 PAOK

Niza 0 - 1 Braga

SK Sturm Graz 0 - 1 Red Star Belgrade

VfB Stuttgart 4 - 1 Maccabi Tel-Aviv

Young Boys 1 - 0 Lille

SK Brann 0 - 4 Fenerbahce

Celta de Vigo 1-2 Bologna

Celtic 0-3 AS Roma

Basel 1-2 Aston Villa

Porto 2-1 Malmo

FCSB 4-2 Feyenoord Rotterdam

Lyon 2-1 Go Ahead Eagles

Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzen

Freiburg 1-0 RB Salzburg

