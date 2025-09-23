Juárez vs Pumas En Vivo Hoy: Horario y Alineaciones del Partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Este martes 23 de septiembre comienza la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Uno de los juegos más llamativos en el arranque de esta décima fecha es el Juárez vs Pumas, el cual se disputará esta noche en territorio fronterizo.

Los pupilos de Efraín Juárez llegan a este compromiso tras haber empatado ante Tigres en la jornada anterior y acarrean una racha de siete partidos sin perder, pero habiendo conseguido únicamente tres victorias en ese lapso. Por su parte, el cuadro de los Bravos no gana desde la Fecha 7 del certamen, cuando vencieron por la mínima a Mazatlán. Además vienen de caer en lo que fue un cotejo trepidante ante Cruz Azul, por marcador de 3-2.

Noticia relacionada: Chivas vs Necaxa En Vivo Hoy: Horario y Alineaciones del Partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Pumas se ubica, previo a este compromiso, en la séptima posición de la tabla con 13 puntos producto de 3 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Los Bravos de Juárez han sido una de las gratas sorpresas del torneo, pues de momento ocupan el noveno lugar del Apertura 2025 con 12 unidades.

El torneo ya se acerca a su fase final de la temporada regular, por lo que ambos equipos tienen la obligación de sumar esta noche para acercarse a la clasificación directa a Liguilla, ya que de momento ambos se encuentran en el Play-In. Aunado a esto Pumas deberá enfrentarse a su acérrimo rival, el América, en tan sólo unos días, por lo que un triunfo ante Juárez podría servir como aliciente de cara al Clásico Capitalino.

Video: Para Marion Reimers, la Liga MX Está Diseñada para Que No Desciendan los Equipos Grandes

Juárez vs Pumas En Vivo Hoy: Posibles Alineaciones del Partido de Jornada 10 Liga MX

Tomando en cuenta las alineaciones que mandaron ambos equipos durante sus respectivos encuentros de la jornada anterior y de no existir cambios de último momento, estos serían los onces iniciales del Juárez vs Pumas.

Juárez: Sebastián Jurado, Alejandro Mayorga, Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Denzell García, José Rodríguez, Homer Martínez, Guilherme, Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro y Óscar Estupiñán.

Pumas: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Santiago Trigos, José Caicedo, Pedro Vite, Aaron Ramsey, Jorge Ruvalcaba, Guillermo Martínez

Juárez vs Pumas En Vivo Hoy: Horario del Partido de Jornada 10 Liga MX

El encuentro entre Bravos y Pumas se jugará este martes 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Juarez, Chihuahua.

El partido está programado para que comience a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Noticias recomendadas:

DB