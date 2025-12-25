¿Sebastián Córdoba Se Vestirá de Diablo? Esto Sabemos sobre su Llegada al Toluca

Luego de finalizar su contrato con los Tigres de la UANL, Sebastián Córdova tiene pie y medio en el Toluca. De acuerdo con especialistas en fichajes, el futbolista está a detalles de vestirse de Diablo Rojo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El experto en fichajes Cesar Luis Merlo reportó que “es un hecho. Los Diablos Rojos del Toluca actuales bicampeones de la Liga MX han cerrado el fichaje de Sebastián Córdova por lo que gozarán de sus servicios de cara al nuevo torneo Clausura 2026”.

La noticia llega luego de que se mencionara que la directiva de los Pumas también buscaba a Sebastián Cordova para reforzar su plantilla de cara al Torneo Clausura 2026.

Pero todo indica que los Diablos le comieron el mandado a los Pumas, ya que llevaban varias ventajas. La principal de ellas es la parte económica, ya que Córdova está acostumbrado a sueldos exorbitantes luego de jugar con dos de los clubes que mejor pagan: América y Tigres. Así que mucho dependía de quién le ofreciera mejores condiciones económicas.

¿Sebastián Córdova Llega al Toluca? Esto Sabemos del Nuevo Fichaje del Bicampeón

Francisco Sebastián Córdova Reyes, de 28 años de edad, es canterano del América y antes de llegar al primer equipo fue prestado al equipo Alebrijes de Oaxaca, en la Liga de Ascenso. Más adelante fue cedido al Necaxa, club en el que destacó.

Fue en enero del 2019 que regresó al América para disputar el Torneo Clausura y a partir de ahí tuvo un desempeño ascendente que lo llevó a ser titular indiscutible. Tres años después fue transferido a los Tigres, aunque se especulaba que había equipos europeos que lo pretendían.

Desde el Torneo Clausura 2022 portó la playera de Tigres, equipo al que llegó a petición del entrenador Miguel “Piojo” Herrera. En mayo del 2023 fue pieza clave para que su equipo venciera 3-2 a Chivas en la final del Clausura y se coronara campeón de la Liga MX.

Hay que mencionar que la salida de Córdova de Tigres se debe a que ya no cuenta con la confianza del técnico Guido Pizarro, quien incluso no lo convocó para la final de vuelta del Torneo Apertura 2026 precisamente ante e Toluca.

