Selección Femenil de Irán Regresó a Su País, Con Jugadoras que Renunciaron al Asilo Político

Este miércoles 18 de marzo, la Selección Femenina de futbol de Irán regresó a su país luego de cruzar la aduana de Gürbulak, en la frontera con Turquía. Y en el grupo iban cuatro jugadoras, entre ellas la capitana Zahra Ghanbari, que retiraron su petición de asilo político en Australia.

Las futbolistas, que vestían pants oficiales de la Selección de Irán, habían subido poco antes a un autobús con dirección al puesto fronterizo de Gürbulak-Bazargan, luego de haber aterrizado en el aeropuerto de Igdir, en Turquía.

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Hay que señalar que las futbolistas llegaron el miércoles a Kuala Lumpur procedentes de Australia, donde disputaron la Copa de Asia 2026. Luego, el lunes, volaron hacia Omán, antes de subir a otro avión el martes 17 de marzo rumbo a Estambul. "Extraño a mi familia", declaró una de ellas ante la prensa, el pasado lunes en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dedicó unas palabras de reconocimiento a "las jugadoras de futbol y al cuerpo técnico", a los que llamó "hijos de la patria" a los que "abraza el pueblo de Irán".

Y remarcó que ellas "decepcionaron a los enemigos" de la República Islámica al resistir "al engaño y a las intimidaciones de los elementos anti-Irán", agregó.

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¿Por qué desistieron del asilo político las futbolistas de la Selección de Irán?

Como se sabe, siete integrantes de la delegación femenina iraní -seis jugadoras y una persona del cuerpo técnico- habían solicitado inicialmente asilo político en Australia, después de haber sido tachadas de "traidoras" en su país por haberse negado a cantar el himno nacional antes de un partido, en plena guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel.

Finalmente sólo dos jugadoras permanecieron en suelo australiano y el resto decidió volver a casa.

Organizaciones de defensa de derechos humanos acusaron en varias ocasiones a las autoridades de Irán de presionar a las deportistas en el extranjero, amenazando a sus familiares o con la confiscación de sus bienes si desertan o si realizan declaraciones en contra de la República Islámica.

A su vez, las autoridades iraníes han acusado a Australia de presionar a las jugadoras para que se quedaran en ese país luego de finalizar su participación en la Copa Asia 2026.

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Con información de N+

RGC

