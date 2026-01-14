Toluca Remonta y Golea a Santos y Pumas Gana de Visitante a Tigres en Cierre de J2 de la Liga MX

El bicampeón Toluca remontó y goleó a Santos, mientras que Pumas ganó de visitante ante Tigres, en los dos partidos que marcaron el cierre de la Jornada 2 de la Liga MX la noche de este miércoles 14 de enero.

"Los diablos", vigentes campeones del futbol mexicano, se recuperaron luego de un gol en contra y derrotaron por 3-1 a al cuadro lagunero en la segunda serie del Clausura 2026.

El equipo choricero se ubicó como líder del torneo con seis puntos, los mismos que tiene Guadalajara, pero más goles ​a favor.

En tanto, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México se posicionó en sexto lugar, tras imponerse por la mínima diferencia y luego del empate conseguido en la Jornada 1 frente a Querétaro en CU.

Toluca viene de atrás

En el partido disputado en el ‍estadio ‍Nemesio Diez de Toluca, ‍los "Guerreros" de Santos Laguna se adelantaron a los 21 minutos cuando el español Francisco Villalba definió sin ​marca frente a la portería tras ​controlar un pase del argentino Ezequiel Bullaude.

A los 50 minutos, los de casa empataron el marcador, cuando ‍el defensor Haret Ortega metió el balón a su propia portería al desviar un remate del argentino Nicolás Castro.

Tres minutos después, el equipo dirigido por el argentino Antonio "Turco" Mohamed dio la vuelta al marcador por conducto de Marcel Ruiz, quien definió en el área chica después de que el portero ​Carlos Acevedo rechazó un remate del portugués Paulinho. El tercer gol de Toluca lo anotó el brasileño Helio Nunes "Helinho" a través de un tiro penal a los 60 minutos.

El delantero de "Los diablos", Alexis Vega, salió con muletas a la cancha, previo al encuentro y después de haberse practicado una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico.

Se estima que su recuperación será de cuatro a seis semanas. Por ahora, Toluca no resintió tanto su ausencia y se alista para enfrentar a Tigres en la Jornada 3, mientras que Santos recibirá en Torreón al FC Juárez el 18 de enero.

Pumas rompe racha en Monterrey

Un tanto de Robert Morales a los 23 minutos fue suficiente para que Pumas saliera del Estadio Universitario de Nuevo León con una victoria de 1-0 ante los Tigres que permitió romper una racha de casi 12 años sin ganar en Monterrey.

En el partido trascendió una actuación destacada del portero Keylor Navas, que mantuvo el arco en cero pese a la intensa presión felina en la segunda mitad.

La victoria deja al conjunto capitalino con cuatro puntos, en tanto que los de Nuevo León se quedaron con tres unidades.

En la Jornada 3, Pumas recibirá a León en Ciudad de México, mientras que Tigres enfrentará a Toluca en el Estadio Universitario con la misión de recuperarse luego de la derrota inicial en San Nicolás de los Garza. Ambos partidos serán el sábado 18 de enero.

