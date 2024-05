Jugadoras Renuncian a la Selección Femenil de Argentina por Malos Tratos

La bomba estalló al interior de la selección nacional femenina de futbol de Argentina luego de que tres jugadoras se rehusaron a ser convocadas para la próxima fecha FIFA, argumentando malos tratos por parte de los directivos desde hace mucho tiempo atrás.

Se trata de las jugadoras Lorena Benítez y Julieta Cruz, así como la arquera Laurina Ontiveros quienes afirman que han vivido episodios de "humillación" y "boludeo" cuando han sido convocadas a representar a su país.

"El primer motivo, una situación que desde los 14 años con la Sub 17 no me tocaba vivir: no tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las citaciones de entrenamiento del día martes y miércoles pasado. ¿La respuesta de siempre? 'NO HAY PLATA'. Esos días recibimos al finalizar el entrenamiento un sándwich de jamón y queso con una banana, teniendo que llegar a nuestras casas alrededor de las 15 horas o más, sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en transporte público", escribió Lore Benítez en su cuenta de Instagram.

Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por fecha FIFA no iban a ser pagados (ya que se jugaba en Buenos Aires). También remarcar que fue hecho acá para 'NO TENER GASTOS' y que las jugadoras no reciban nada 'ya que no hay plata'. Pero a nuestras familias sí cobrarles $5.000 el ingreso al estadio. Y así millones de cosas que hemos pasado, siendo BOLUDEADAS una y otra vez

Por su parte, Julieta Cruz escribió también en Instagram que las injusticias la han orillado a no dar continuidad a los llamados de la Argentina pues "cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún, ser humilladas".

Se necesitan mejoras en la Selección Argentina femenina de futbol y no hablo solo de lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sandwichito de fiambre con una banana… Solo deseo que generaciones futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la Selección

Finalmente, la arquera Ontiveros se manifestó en la misma línea que sus compañeras de equipo y dijo que tiene el "corazón partido".

Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. ¿Mi deseo para el año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras

La fecha FIFA de la Selección albiceleste consta de dos partidos, ambos ante Costa Rica.

