UEFA Plantea Excluir a Clubes Israelíes de sus Competiciones

La guerra en la Franja de Gaza podría tener repercusiones negativas en el ámbito deportivo para Israel. Este jueves 25 de septiembre, la agencia AP informó que la UEFA esta considerando la posibilidad de suspender a la federación israelí de todos sus torneos (UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League), esto debido al conflicto armado que sostiene esa nación con Palestina.

La información detalla que el organismo rector del futbol europeo estaría proponiendo una votación para que ningún club de Israel pueda participar en las competiciones UEFA. De momento no se sabe si la FIFA apoyará la exclusión de los equipos israelíes, aunque en el pasado han ido de la mano en este tipo de cuestiones por lo que será importante monitorear lo que el máximo ente del futbol mundial decida al respecto.

Noticia relacionada: Vuelven a Atacar con Drones a la Flotilla Global Sumud, el Barco que se Dirige a Gaza con Ayuda

En caso de que la FIFA se una a la postura de la UEFA, la selección nacional de Israel podría quedar fuera de competencias como la Copa del Mundo de 2026, así como de los torneos de categorías inferiores.

Video: Ataque Israelí Hoy Deja 17 Muertos, Entre Ellos 8 Niños, en Gaza

UEFA y FIFA suspendieron a clubes y selecciónes de Rusia por la guerra en Ucrania

Como antecedente de una posible exclusión de la Federación Israelí de Futbol, se encuentra el caso de Rusia. Desde 2022, debido a la invasión rusa en territorio ucraniano, la UEFA y la FIFA, decidieron suspender a los clubes y a las selecciones de ese país, de todas sus competiciones.

Por esta razón, desde ese año, torneos como la Champions League se han disputado sin la presencia de equipos rusos. De hecho, en la página oficial de la UEFA Champions League, se puede leer la siguiente leyenda: "Todos los equipos rusos quedan suspendidos de participar en competiciones de la UEFA hasta nuevo aviso".

Noticias recomendadas:

DB