Futbolista Wayne Rooney Habla de su Alcoholismo: "Bebía Hasta que me Desmayaba"

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, habló sobre su adicción al alcohol y aseguró que era su "liberación" cuando tenía 20 años.

Rooney debutó con el Everton con 16 años, fue internacional con Inglaterra con 17 y fichó por el Manchester United con 20, algo que le costó asimilar al inglés, por lo que recurrió al alcohol.

Mi liberación fue el alcohol cuando tenía 20 años. Me iba a casa, me pasaba allí un par de días sin salir. Bebía hasta que me desmayaba.

"No quería estar con gente, porque a veces me sentía avergonzado. A veces me sentía que podía decepcionar a la gente y no es algo con lo que quería lidiar”, dijo Rooney en el podcast de Rob Burrow, exjugador de rugby que trata enfermedades del sistema motor.

Cuando no buscas la ayuda adecuada y gente que te guíe, puedes caer muy bajo, y durante varios años lo sufrí. Por fortuna, ahora no me da miedo hablar con la gente sobre ello.

Ahora, tras una aventura en el DC United de la MLS, Rooney, cuyo primer trabajo como entrenador fue en el Derby County, está de vuelta en Inglaterra para tratar de salvar al Birmingham City, en el Championship (Segunda división inglesa).

Rooney sufre depresión: Esposa

La esposa del exseleccionado nacional inglés Wayne Rooney, Coleen, aseguró que su esposo tuvo que lidiar con la depresión a lo largo de su carrera, y que incluso todavía la padece.

Coleen Rooney publicará una autobiografía en donde compartirá detalles de su relación con Wayne, que incluyen problemas de salud mental.

Aún lo tiene (depresión), todo el mundo se le echa encima. Cualquiera que sea el escrutinio bajo el que estuve, Wayne lo tuvo 10 veces más.

Con información de N+ y EFE

SM