¿En qué Lugar Quedó Pato O'Ward en las 500 Millas de Indianápolis 2026?

Se corrieron las 500 Millas de Indianápolis, la carrera más importante en el circuito de la IndyCar Series, con el mexicano Patricio O'Ward compitiendo por ganar. El piloto regiomontano estuvo muy cerca de convertirse en el primer nacido en México en conquistar esta carrera, pero al final fue Felix Rosenqvist quien se llevó el triunfo.

Pato O'Ward finalizó en el cuarto lugar, luego de estar liderando durante varias vueltas. Sin embargo, el final de la carrera fue accidentado y provocó banderas rojas y amarillas en la pista, tras lo cual perdió posiciones.

Información en desarrollo.

DB