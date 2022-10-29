Desfile Día de Muertos 2022: Inicia el Gran Recorrido en CDMX

La tarde de este sábado 29 de Octubre de 2022 inició el Gran Desfile por el Día de Muertos sobre el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México con la asistencia de miles de turistas y visitantes que acuden disfrazados de calaveras y catrinas, entre otros personajes de leyendas mexicanas.

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Varios carros alegóricos avanzan por el Paseo de la Reforma a la vista de bailarines que danzan alrededor de ellos.

El desfile de día de muertos inició en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y el recorrido terminará en el Zócalo de la Ciudad de México.

Con información de N+

HAVJ