Foto: iStock

Utiliza aplicaciones de vuelos

Compra en los días más baratos

Foto: iStock

Renta un Airbnb

Haz actividades gratuitas

Visita los museos el día de "entrada gratis"

Foto: iStock

Paquetes de atracciones

Usa el transporte público

Lleva lunch

Si vas a realizar un viaje a Estados Unidos , te decimos algunos consejos para que ahorres algunosdurante tu estancia.Además de armarte de lo necesario como pasaporte y visa vigente, es necesario armar todo un itinerario sobre dónde te hospedarás, vuelos, comidas y lugares a visitar. De modo que para organizar esto te damos algunos consejos para que no te sea tan costoso y puedas ahorrarte algunos dólares mientras planeas tu viaje a Estados Unidos.Las aplicaciones y páginas de vuelo te ayudan a comparar precios dentro de distintas aerolíneas. Entre ellos está la página de Google Flights, que te perite que dentro de todas las agencias y aerolíneas el precio más económico para los días seleccionados para tu viaje a Estados Unidos. O bien, encontrar las mejores fechas con precios más económicas. Puedes activar las alertas de viaje para encontrar promociones o descuentos en los días seleccionados. Evita escoger en las páginas la opción de pedir tus asientos o documentar ahí mismo, pues al final del día incrementan mucho los precios.De acuerdo con las agencias de viajes el día en el que los vuelos están más baratos es el martes, y luego el miércoles. Por ejemplo, un vuelo a Estados Unidos puede salir hasta $85 dólares más baratos un martes que un domingo.Foto:iStock" />Hospedarse en un hotel sede aumentar considerablemente el presupuesto que tengas designado para tu viaje. Si quieres reducir este gasto y ahorrarte un par de dólares, una buena opción es rentar un Airbnb en una buena ubicación donde puedas cocinar, dormir, bañarte sin problemas y sintiéndote más cómodo incluso.En Estados Unidos existen viajes, paseos y diversión para todos los presupuestos. Puedes ahorrar mucho en tours, paseos y recorridos si lo realizas por tu cuenta o bien si tu sola armas tu itinerario. Por ejemplo, si visitas Nueva York, no es necesario contratar un boleto de barco para ver la Estatua de la Libertad, puedes hacerlo de manera gratuita desde un Ferry. Planea un picnics en Central Park, o recorre a pie el puente de Brooklyn.Existen días en la que la entrada a los museos es gratuita, pues no muchos turistas van. La mayoría de veces es en martes o jueves después de las 4. Sino puedes esos días, también hay la opción en muchos museos de no pagar un boleto como tal y dejar un donativo que puede ser desde un dólar. Esto es posible en casi todos los meses de Nueva York.Si viajas a Disney lo mejor será contratar un paquete que te incluya la entrada a los parques, hoteles y vuelos. De esta manera será más práctico y económico. Si por ejemplo vas a otras ciudades como Nueva York, Chicago, o San Francisco puedes rentar un día o dos de tribus para conocer la ciudad y o tener que gastar en transportes para recorrer y aprender de todos los lugares por ver.Sino te vas por la opción de rentar un auto tu mejor aliado será el transporte público. Con la misma aplicación de mapas de Google o de tu celular podrás saber cómo transbordar, qué línea y dirección tomar y parecerás como todo un citadino del lugar. Existen pases de uno o dos días que te permiten viajar varias veces de manera fácil y económica.Evita gastar en restaurantes o puestos callejeros. Ve a una tienda o supermercado, compra barritas energéticas, yoghurt, galletas, agua y si te da hambre en cualquier momento puedes comértelos. Es una opción viable en especial si viajas con niños.https://youtu.be/uU6LKhgIXNg