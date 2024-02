Foto: iStock

1. Utilizar una app para registrar tus gastos

2. Invertir en vez de guardar

3. Transfiere tu dinero a stablecoins

4. Conoce los CEDEARS

5. Adquiere un seguro de inversión

Estos 5 mecanismos parade forma fácil, te ayudarán a mejorar tus finanzas personales .Ahorrar debería ser un hábito que se fomente desde que somos pequeños. Esto último tanto como una forma de crear cultura de la prevención y siempre poder disponer de un sustento económico, en caso de alguna eventualidad o bien como una forma de construir un patrimonio.La práctica del ahorro puede ser un hábito difícil de construir, en especial si no se forma desde pequeños. Sin embargo, nunca es tarde para empezar a cambiar de estilo de vida y mejorar. De hecho, ahorrar no es algo tan complicado como parece, con numerosas cuentas y fondos; sino que puede ser una actividad tan fácil como poner cada día una moneda de $10 en la alcancía.De hecho, Warren Buffet, uno de los inversores más grandes del planeta indica que la razón por la que muchas personas no ahorran, es debido a que la mayoría de las personas buscan hacer dinero de forma rápida. Él asegura que para generar riqueza es necesario también paciencia y formar el hábito del ahorro. Por eso, te decimos 5 métodos fáciles de seguir para comenzar a ahorrar dinero.Antes de ahorrar , primero debemos saber de cuánto dinero disponemos, cuáles son los principales gastos que generamos, y cuánto dinero destinamos a cada uno de estos pagos, servicios, renta, transporte, gasolina, gastos personales, entre otros. Existen múltiples aplicaciones para que desde tu celular puedas hacer registro de cuánto gastas y hacer un diagnóstico sobre que tipo de gastos debes recortar, y cuáles son necesarios.El dinero guardado no crece, mientras que le dinero invertido genera mayores frutos a la larga. Ya sea que abras una simple cuenta de inversión, que controles desde tu celular, o decidas hacerlo en forma de criptomonedas o más. De esta manera tu dinero aumentará en intereses.Otra forma de hacer crecer tu dinero es entrarle al mercado de las criptomonedas. Si bien, no todo mundo le tiene confianza y ve este mundo como un espacio muy volátil, existe una opción todavía más estable. Se trata de los stablecoins, o mejor conocidos como criptodólares. los cuales tienen el mismo valor que un dólar y no se ven afectadas de manera tan radical por las altas y bajas del sistema monetario.Los cedears no son otra cosa más que depósitos que te permiten comprar acciones en las principales compañías del mundo, como Coca Cola, Google y Apple. Lo mejor de estas transacciones es que están refugiadas en una marca de alto posicionamiento, que te permite cubrirte de la pérdida del valor del peso. Además, ya puedes hacerlo desde una aplicación de una forma casi automática.Los seguros de inversión te permitirán hacerte de un capital que vaya creciendo con aportaciones a tu cuenta mes con mes de acuerdo a tus propias necesidades y decisiones. Al tener un seguro ni siquiera tendrás que preocuparte por los rendimientos de tu cuenta, pues estos son manejados por especialistas que sabrán bien qué hacer con ellos. Además, está variado ante el dólar y no ante el peso mexicano, por lo que tu economía será más estable.https://youtu.be/gaCzXqhjwuk