Actividad Económica Tiene Caída Mensual de -0.9%: Sectores Presentan Retroceso

La economía mexicana inició 2026 con un revés ya que durante enero, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró una caída mensual de 0.9% en términos reales, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi. En N+ te compartimos los sectores que presentan retroceso.

El dato refleja una desaceleración generalizada en los principales sectores productivos del país, lo que marca un inicio de año más débil de lo esperado.

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Hubo una caída generalizada en todos los sectores

El retroceso económico no fue aislado. Los tres grandes componentes de la actividad económica mostraron disminuciones durante el primer mes del año:

Las actividades primarias, como agricultura y ganadería, registraron la mayor caída con -3.7%.

Las actividades secundarias, que incluyen la industria, descendieron -1.1%.

Las actividades terciarias, relacionadas con el comercio y los servicios, bajaron -0.6%.

A pesar del retroceso mensual, el IGAE mostró un crecimiento anual de 0.5%, lo que indica que la economía aún mantiene cierta inercia positiva frente a enero de 2025.

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