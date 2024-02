Así puedes saber cuánto gasta de gasolina tu auto por kilómetro

Foto: Adobe Stock

¿Por qué luego gastas mas de gasolina?

¿Cómo saber el consumo real de gasolina de mi auto?

Te decimos cómo calcular cuantagasta tupor, ya sea por ahorrarte dinero o si piensas salir a.La mayoría de los autos cuentan con una computadora de viaje , la cual brinda al conductor información importante del vehículo al conductor, como si necesita aceite, la velocidad del automóvil, y en especial el consumo de combustible .Este dato se encuentra generalmente de lado derecho del conductor en la pantalla encima del volante, en la cual aparecen otros símbolos . Y aunque no son cifras del todo exactas, se trata de un aproximado general sobre cuánto has consumido de combustible luego de llenar el tanque. Esta cantidad también depende del uso que le demos, e incluso del cuidado que se le brinda a un carro.Bueno primero que nada no es lo mismo el consumo de gasolina que se hará en una ciudad, que si viajas en carretera. De hecho, incluso antes de comprar un auto es usual que se te informe del consumo promedio en ciudad, carretera y de uso mixto por kilómetro.También puede haber mayor gasto debido a que se frena mucho, se utiliza con regularidad el aire acondicionado entre otros factores. Pero si sabes cuánto gastas de combustible generalmente podrás reconocer estos elementos e incluso modificar la forma en la que manejas o llevar a tu carro al mecánico en caso de que encuentres que esta cifra es fuera de lo usual.También dependerá del estado del carro la velocidad con la que conduces, si sueles acelerar frecuentemente, frenar constantemente, la presión de las llantas entre otras cosas.Para ello necesitarás hacer una operación sencilla que consta de dividir el numero de kilómetros recorridos entre los litros de gasolina . O bien, los litros de gasolina entre los kilómetros recorridos. Por ejemplo 50 litros de gasolina entre 100 kilómetros recorridos es igual a .5 litros de gasolina que gastas por cada kilómetro que recorres es decir, 500 ml.Para poder realizar de forma correcta esta operación deberás hacer lo siguiente:1. Llenar el tanque de gasolina. Será más sencillo saber cuántos litros gastas si primero llenas el tanque, ya que es más claro notar como la aguja va bajando mientras se consume la gasolina. Para ello, el tanque antes deberá estar casi vacío. Al llenarlo podrás checar cuántos litros le entraron de acuerdo con lo que registre la bomba despachadora.2. El cuenta kilómetros deberá estar en ceros. Para ello lo deberás resetear de forma manual o electrónica si es el caso . Este te indicará cuantos kilómetros cuántos kilómetros e recorre con el tanque de combustible . Este te indica los kilómetros recorridos y la velocidad a la que va el auto .Registra el número de kilómetros iniciales, y luego réstalo con el final. Así sabrías exactamente cuanto fue el consumo.https://youtu.be/Qf-7LfKtA2U