Así puedes saber si te están dando completos tus tanques de gas LP

Tanques de gas LP

Foto: Cuartoscuro

El precio del gas LP no ha parado de aumentar en los últimos meses, por lo que ahora más que nunca recibir un tanque con los litros completos se ha convertido en una cosa muy importante.Si más de una vez has sospechado que tu proveedor no está vendiendo los litros completos, te compartimos una manera para descubrir de una vez por todas si esto está sucediendo.Lo primero que hay que saber es que este combustible se obtiene a través de un proceso de destilación que separa los componentes básicos del petróleo.Este proceso se realiza calentando el petróleo para que lo primero que se desprenda sea el gas permitiendo así su extracción.Ahora bien, aunque no existe un método totalmente infalible para descubrir si tu gasera te está vendiendo tanques completos de gas LP la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), emitió una serie de recomendaciones.La primera es que debemos identificar la capacidad que tiene cada uno de nuestros tanques, para de ahí saber el porcentaje de carga inicial y el final.Luego de esto, al momento de cargar es recomendable siempre pedir a tu proveedor que vaya llenando tu tanque por múltiplos y no que lo llenen totalmente, por ejemplo, si tu tanque es de 300 litros solicita 30, 60 o 90.En este paso, recuerda nunca sobrepasar el 85 por ciento de la capacidad de tu tanque, ya que existe una cámara que le permite al gas dilatarse cuando se calienta por el sol o por fuego.https://www.youtube.com/watch?v=kC0nwY6xgC0Mientras te están atendiendo asegúrate de que no se escuchen ruidos irregulares o que se interrumpa el llenado del tanque.Para saber que te dieron aire en vez de gas LP, lo que puedes hacer es es mojar tu tanque con agua, y esperar unos minutos, de esta forma podrás ver que como el gas es más pesado cae y entre éste y el aire se forma una línea.