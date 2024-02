¿Con qué se castiga la alteración de billetes?

El Banco de México informó cómo puedes detectarmediante la comparación delen billetes de 100, 200, 500 y mil pesos.Por medio de sus redes sociales, el Banco de México informó cómo detectar si un billete alterado de la familia F. Esto mediante la comparación del número de folio. Esto en los billetes de de 200, 500, y 1000 de la familia F y G. Los cuales, cuentan con dos folios en el anverso para su verificación.Lo que se debe hacer para verificar si el billete no ha sido alterado según el Banxico, es comprobar que ambos folios sean iguales. En caso de ser distintos podría tratarse de un billete que ha sido modificado y no tiene valor, es falso.https://twitter.com/emisionbanxico/status/1270755343572668416?s=21Los billetes de 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G cuentan con el folio en dos posiciones. Una de forma horizontal en la parte inferior, y otra igual de manera vertical en la esquina superior derecha. Verifica que ambas sean idénticas para verificar que no se trata de una divisa alterada.Banxico informó que de acuerdo con el Artículo 236 del Código Penal Federal, se señala como delito la alteración de billetes , y se castiga con prisión de cinco a doce años, y con hasta quinientos días de multa. Esta sanción también, aplica para las personas que circulen moneda alterada aun sabiendo que se trata de una divisa falsa.https://twitter.com/banxico/status/245568240879796224?s=21Para los efectos de dicho artículo se entiende que los billetes alterados es la unión de dos o más fracciones de diferentes billetes o monedas. Lo que ocasiona que disminuya el contenido de metal, o del papel de acuerdo con el Código Penal Federal.En caso de detectar que recibiste un billete falso, deberás dirigirte a cualquier sucursal bancaria, y en ventanilla llenar un formulario donde explique cómo lo obtuviste, y los datos del billete. El banco se encargará de llevarlo a inspección con las autoridades para determinar si se trata de una pieza válida o falsa. En caso de ser una alteración podrás recibir una devolución por parte del instituto bancario.https://youtu.be/Rhr0gXyZgVA