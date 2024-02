Becas: ¿Cómo recuperar el código de pago para cobrar tu beca Benito Juárez?

A partir del 15 de marzo, el gobierno de México inició con el adelantó de los pagos mensuales de la beca Benito Juárez para no interferir con la veda electoral .Por ello, informó que los beneficiarios deberán por medio de la página oficial obtener un código de barras o Qr, que les servirá para cobrar del apoyo económico en los cajeros y comercios autorizados.Pero si tu código ha vencido o simplemente fue extraviado, no te preocupes que, siguiendo estos pasos, podrás recuperarlo o generar uno nuevo.https://twitter.com/BecasBenito/status/1373771406584901638Los códigos podrán recuperarse o generarse directamente en la app móvil de Bienestar Azteca; Sin embargo, no olvides que el Qr solo es vigentes durante el día en que fue tramitado, mientras que el código de barras durará un día más.Primero que nada, deberás iniciar sesión en la aplicación de Bienestar Azteca, una vez dentro de tu perfil, tendrás que seleccionar la opción recibir dinero.Luego de esto, tienes que elegir retirar el efectivo o pagar en comercios, para después confirmar la operación con tu contraseña.https://www.youtube.com/watch?v=GsXuhHAwOTEAl completar estos pasos, tu nuevo código quedará generado y lo único que deberás hacer es guardarlo y acudir a retirar el dinero.Si vuelves a perder el código o no cobraste tu beca durante la vigencia marcada, tendrás que generar nuevos códigos hasta que logres cobrar el adelanto de tu apoyo.Recuerda que los códigos sólo funcionan en Banco Azteca, Bodega Aurrera, Walmart, Chedraui, Superama y Sam´s Club y a la hora de presentar tu código también deberás mostrar tu identificación oficial, en el caso de ser mayor de edad, para poder recibir tu beca.