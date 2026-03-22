Caída del Kospi por Tensiones en Oriente Medio Aviva Temores de Crisis Global

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía más del 6 % en la apertura de este lunes, afectado por los crecientes riesgos de interrupciones en el suministro energético tras las amenazas de Teherán de cerrar “completamente” el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de crudo.

En la primera hora de negociación, el indicador descendía un 6,17 %, equivalente a 356,48 puntos, situándose en 5.424,72 enteros. Este retroceso contrasta con el avance del 0,31 % registrado en el cierre de la sesión previa.

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Por su parte, el índice tecnológico Kosdaq, que agrupa a empresas de mediana capitalización, también registraba pérdidas importantes, al caer un 4,91 %, es decir, 57,05 puntos, hasta ubicarse en 1.104,47 unidades.

La crisis que viene

La guerra en Oriente Medio podría desencadenar la peor crisis energética global en décadas, advirtió el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, quien calificó la situación como “muy severa”.

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“Muchos de nosotros recordamos las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970 (...) En cada crisis, el mundo perdió unos cinco millones de barriles de crudo por día”, señaló Birol durante una intervención en el Club Nacional de la Prensa en la capital australiana.

“En la actualidad hemos perdido 11 millones de barriles por día, más que los dos grandes choques petroleros juntos”, agregó, subrayando la magnitud del impacto potencial sobre la economía global.

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