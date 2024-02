CDMX: Esto es lo que debes ganar para rentar en las colonias de moda

Foto: Cuarto Oscuro

Colonias de moda en CDMX y sus rentas

Del Valle 18 mil 600 pesos.

Anzures 20 mil pesos.

Polanco 49 mil pesos.

Narvarte 16 mil pesos.

Condesa 27 mil pesos.

Copilco el Alto 10 mil 300 pesos.

Roma sur 18 mil 600 pesos.

Roma norte 21 mil 600 pesos.

Granjas Coapa 11 mil 800 pesos.

Portales 12 mil 300 pesos.

Juárez 22 mil 600 pesos.

Cuando una persona comienza a buscar un departamento es importante que tome en cuenta aspectos como la zona, seguridad, estado del inmueble y la cantidad de dinero que se va a gastar en. Esto último de acuerdo con los expertos, se recomendable gastar no más de 30% de tu salario en renta, lo ideal sería un 25% pero no hay una regla definida para esto.De acuerdo con Héctor Quiroz Rothe, miembro fundador del Instituto Mexicano de Urbanismo, en CDMX los jóvenes gastan hasta el 50% de sus ingresos solamente eny menciona que para evitar esto se puede seguir la regla de 50/20/30.El método 50/20/30 sirve para calcular los gastos de una persona basado en porcentajes, en una escala de 100%. La fórmula se hace así: El 50% de tus ingresos personales son para gastos fijos como servicios, transporte, etc. El 30% para actividades de esparcimiento, comidas fuera de casa, gustitos, etc. Y el restante 20% de los ingresos va destinado al ahorro, objetivos financieros o inversiones para ingresos extra.De acuerdo con la empresa inmobiliaria Lamundi, estos son los promedios dede un departamento en las siguientes colonias de la CDMX. Toma en cuenta que, siguiendo el método antes mencionado, tu salario mensual debe ser 70% por encima de esos precios, para mantener tus finanzas equilibradas.