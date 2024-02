CFE: Consecuencias de no pagar tu recibo de luz

Foto: Cuartoscuro

Otras consecuencias de no pagar tu recibo

A través del sitio web de la CFE

Por medio de alguna institución bancaria.

Tarifa 1

Tarifa 1A

Tarifa 1B

Tarifa 1C

Tarifa 1D

Tarifa de alto consumo

Uno de los servicios más importantes es el deel cual en el caso de la CDMX lo prevé la Comisión Federal de Electricidad ().De acuerdo con lael costo mínimo para un usuario es de $21.75 pesos mensuales cargo que se hará aún cuando no haya un consumo de electricidad.Si no pagas tu recibo o tardas más del tiempo debido lapuede cortar tu suministro de luz en tu residencia a partir del primer día de adeudo dependiendo el lugar en el que vivas. El costo por restablecer la conexión de tu servicio será de $58 en servicios mensuales y de $80 en servicios bimestrales.El no pagar tu servicio a tiempo puede traer consecuencias más allá del corte depor ejemplo: podrías ser reportado ante buró de crédito y se impondrán comisiones en tus próximos recibos.Existen formas sencillas para realizar el pago de tu servicio depor ejemplo:A través de su página web puedes consultar y pagar tu recibo, sólo debes registrarte con los datos con los que adquiriste el servicio. También encontraras tu cantidad de consumo y tus recibos anteriores.Ya sea Banco Azteca, Banco de México, Bancoppel, Banorte o BVVA, estás instituciones te permiten pagar tu recibo desin ninguno costo extra.https://twitter.com/CFEmx/status/1460028773349269507?s=20Laofrece diferentes tarifas de pago de acuerdo al consumo de luz que tiene. Las tarifas domésticas principales son:Cada una de estas maneja un costo mínimo de consumo, para saber en cuál te encuentras puedes encontrarlo debajo de tus datos personales dentro de tu recibo de. https://www.youtube.com/watch?v=autJLoMk4iA