Claudia Sheinbaum Se Reúne en Palacio Nacional con Líderes de la Industria Automotriz en México

Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo en Palacio Nacional una reunión con líderes de la industria automotriz, que aporta 4.5% al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

En un mensaje en sus redes sociales la mandataria indicó:

En Palacio Nacional encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4.5% al Producto Interno Bruto

Sheinbaum agregó que, a través de "una comisión intersecretarial", el Gobierno avanza en la construcción de un plan integral para atender los retos del sector.

El encuentro se da en medio de las presiones arancelarias de Estados Unidos, la próxima negociación del T-MEC y días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá y que "ni siquiera pensaba" en el tratado comercial, durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit.

Sobre el tema la presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que su Gobierno trabajará para que no se rompa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde el 2020.

El T-MEC, negociado durante el primer mandato de Trump, entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el mandatario consideraba perjudicial para su país.

El sector automotriz ha sido uno de los afectados por la política arancelaria de Trump en 2025, que llegó a imponer aranceles de hasta 25% a los automóviles y a las autopartes importados a Estados Unidos, aunque con ciertas exenciones por el T-MEC.

