Foto: iStock

Revisa de manera frecuente las tuberías, tanto del boiler como de la estufa, checa que no haya fugas, que se mantengan limpias, y que el gas salga de forma adecuada sin mayor obstrucciones.

Solamente prende el gas cuando lo vayas a usar no lo dejes prendido toda la noche o la tarde, ya que estará consumiendo gas.

Si te vas de vacaciones o no estarás en casa, deja cerrada la llave del gas para evitar cualquier problema y así ahorrar y que no se desperdicie.

Verifica que los filtros que tiene el calentador estén bien tapados, para que pueda circular de forma correcta el gas.

No utilices el agua caliente para actividades como llenar cubetas, lavarte las manos o los dientes. Trata de reducirla únicamente a el uso para bañarse.

Coloca tu boiler en el lugar más cerca del baño, así el agua se calentará más rápido y no tendrás que esperar mucho a que esté a la temperatura adecuada-

Dale mantenimiento a tu boiler aproximadamente cada tres meses. Luego pues haber residuos, fugas, problemas o fallas que causen un incremento desmedido en tu recibo. No solo atiendas el problema cuando esté presente, la prevención es la clave.

Regula la temperatura del boiler, esta debe estar entre 40 y 50 grados Celsius. Si está más elevada que esta cifra consumirá mas gas.

Arregla las llaves que presenten fugar, para así evitar el consumo excesivo de gas y desperdiciar agua.

Si quieres ahorrar dinero en tute damos algunos consejos que debes seguir en caso de que utilicesen tu casa para calentar el.Tener un calentador o boiler puede simplificarte la vida, en especial para calentar el agua de la casa y bañarse . Existen de muchas variedades: eléctricos, de gas LP, solares, de paso entre otros. No obstante, al tener algunos puedes aumentar tu recibo del gas, en especial si no le das el servicio correcto.Si en tu hogar tienes un boiler que funciona con gas LP te decimos algunos consejos para que gastes menos en tu recibo mensual . Presta mucha atención:En caso de que notes alguna falla no intentes tú solucionar el problema, llama a un plomero a un experto para que vaya a atender el siniestro. También puedes decidir entre cambiar tu tipo de calentador a uno más limpio, como aquellos que son solares o eléctricos.