Inflación en México Retrocede: ¿Qué Producto Disparó su Precio?

El Inegi reporta que la inflación en México retrocedió, pero el precio de ciertos alimentos aumentó

Persona compra frutas y verdurasHubo varios alimentos afectados por la inflación en México. Foto: Cuartoscuro

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