Inflación en México Retrocede: ¿Qué Producto Disparó su Precio?

La inflación en México retrocedió durante mayo de 2026 y se ubicó en 3.94% a tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En N+ te decimos qué producto disparó su precio.

Cabe señalar que algunos productos básicos continuaron presionando el bolsillo de los consumidores, como la papa, cuyo alimento registró el mayor incremento de precio durante el mes.

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De acuerdo con el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación mensual fue de -0.21%, lo que representa una disminución respecto a abril y una cifra menos al 4.42% anual observado en mayo de 2025.

La papa fue el producto que más subió de precio

Entre los productos con mayor incidencia al alza en la inflación destacó la papa, cuyo precio aumentó 12.68% durante mayo, por lo que fue el alimento con el mayor incremento mensual.

Además de la papa, otros bienes y servicios que registraron aumentos fueron:

Vivienda propia: 0.31%.

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.51%.

Gas doméstico LP: 2.04%.

Pollo: 1.52%.

Detergentes: 1.96%.

Tortilla de maíz: 0.81%.

Restaurantes y similares: 0.41%.

Transporte colectivo: 0.61%.

Renta de vivienda: 0.34%.

Por otro lado, varios productos registraron reducciones importantes en sus precios, lo que ayudó a que la inflación general disminuyera.

La electricidad presentó la mayor baja, con una reducción de 17.88%, el tomate verde de -28.73 y el pepino de -31.50%.

FBPT