Como buenos mexicanos solemos hacer bromas, incluso, hasta memes de cómo huimos e intentamos evadir al SAT (lo cual no podemos hacer). Lo que sí podemos lograr es reducir nuestros pagos a dicha institución. Si te preguntas cómo pagar menos impuestos, aquí te dejamos algunos consejos que se convertirán en tus aliados a la hora de economizar.

Otro punto importante a mencionar es que, NO podemos evadir el pago de impuestos al gobierno, pues es considerado como delito y castigado por la ley, sin embargo, es posible pagar menos a la institución antes mencionada.

¿Cómo pagar menos impuestos? Sigue estos consejos

https://www.youtube.com/watch?v=pof5OL_OjNk

Paga puntualmente

No pagar a tiempo tus impuestos provocará que el monto aumente debido a las multas y recargos, por ello, organiza tus gastos mensuales para que separes y tengas destinado cierto presupuesto para este egreso. Considéralo como uno de tus pagos fijos al mes así como lo haces con la compra del súper o el pago del Internet.

Evita gastos sin comprobante

En cuanto un servicio o producto emite un recibo tienes derecho a la deducibilidad, de lo contrario, no podrás facturar y comprobar los gastos que has tenido en dicho mes. No recibir un comprobante evita que tengas más beneficios para compensar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Factura tus rentas

Si estás alquilando el lugar en donde vives lo ideal es que pidas te emitan una factura por el monto correcto. Otro consejo es arrendar un coche en vez de pagarlo a crédito, pues rentar este servicio es una buena forma de reducir la carga fiscal. Ambas rentas son deducibles de impuestos.

No olvides facturar

En ocasiones solicitamos la factura de la gasolina y nos olvidamos o perdemos el ticket. Cuando adquieras un producto o servicio y debas facturarlo por ti mismo en algún portal de Internet hazlo el mismo día para que no pase el tiempo y olvides hacerlo. De ser solicitado en el local, asegúrate de brindar los datos correctos y contar con un número telefónico al cual puedas recurrir en caso de no recibir la factura por mail.

¿Cómo pagar menos impuestos? ¡Sigue estos efectivos consejos!