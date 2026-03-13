Precio del Dólar Hoy VIERNES 13 de Marzo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy viernes 13 de marzo de 2026 en México es de 17.84 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano tuvo otra vez un retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, al final de las transacciones bancarias.

La divisa nacional retrocedió 1.09% al cierre del día, arrastrada por el conflicto bélico en el Medio Oriente y las preocupaciones sobre la crisis del petróleo.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 12 de marzo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del jueves 12 de marzo de 2026 fue de 17.8449 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 12 de marzo en los 17.84 pesos por divisa verde.

Banxico: Dólar FIX en el DOF hoy viernes 13 de marzo de 2026

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.8368 pesos por dólar para este viernes 13 de marzo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 13 de marzo, según Banxico, en 17.6543 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 13 de marzo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.40 Banco Azteca 17.10 18.49 BBVA Bancomer 17.00 18.14 Banorte 16.60 18.20 Banamex 17.27 18.32 Scotiabank 15.80 19.30

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia todo el tiempo, es por esto que su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

