Precio del Dólar Hoy MARTES 13 de Enero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 13 de enero de 2026 en México es de 17.92 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano tuvo una jornada de lunes de ganancias en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

Noticia relacionada. ¿Qué Significan la Pirámide y el Ojo en Billete de 1 Dólar?

La divisa nacional generó ganancias del 0.26% al cierre de las transacciones bancarias.

Video: Cuesta de Enero Hace Sentir Dolor de Cabeza y Gastritis: ¿Qué Hacer con Estrés Financiero?

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 12 de enero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 12 de enero de 2026 fue de 17.9188 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 12 de enero en los 17.92 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 13 de enero de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.9075 pesos por dólar para este martes 13 de enero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 13 de enero, según Banxico, en 17.9842 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 13 de enero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banco Azteca 16.90 18.59 BBVA Bancomer 17.07 18.20 Banorte 16.70 18.25 Banamex 17.32 18.39 Scotiabank 17.00 18.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Historias recomendadas:

ICM