Precio del Dólar Hoy MIÉRCOLES 17 de Septiembre de 2025: Así Está el Tipo de Cambio con el Peso

El precio del dólar hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 en México es de 18.29 pesos por billete verde en promedio, en una semana marcada por las fiestas patrias.

Noticia relacionada. ¿Qué Significan la Pirámide y el Ojo en Billete de 1 Dólar?

Este martes, el peso mexicano no tuvo movimiento en instituciones bancarias en el tipo de cambio con el dólar estadounidense por ser día feriado por la Independencia de México.

Sin embargo, en los movimientos a nivel digital la divisa nacional se mantuvo sin cambios, pero sigue en el nivel de la mejor cotización en más de un año.

Noticia relacionada: Peso Mexicano Toca su Mejor Nivel desde Julio de 2024 en Día de la Independencia; Así Cotiza

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 16 de septiembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del martes 16 de septiembre de 2025 fue de 18.3604 pesos por divisa estadounidense, la misma del lunes, ya que este día no hubo cambios bancarios.

Respecto al precio del dólar que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 16 de septiembre en los 18.35 pesos por divisa verde.

Noticia relacionada: Desde Cárteles, Aranceles y Advertencias, Esto Dijo Trump en Su Primer Discurso en el Congreso

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el miércoles 17 de septiembre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.3635 pesos por dólar para este miércoles 17 de septiembre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 17 de septiembre, según Banxico, en 18.4757 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 17 de septiembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.30 18.79 BBVA Bancomer 17.50 18.64 Banorte 17.50 19.00 Banamex 17.76 18.78 Scotiabank 17.60 19.30

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Historias recomendadas:

ICM