¿Cuáles son las deudas que una familia puede heredar?

Otras deudas que un familiar llega a heredar

Deudas por gastos funerarios

Deudas de impuestos

Es muy común que dentro de nuestras finanzas personales y de familia, un punto que no se tiene contemplado son lasque podemos heredar a nuestros seres queridos en caso de no tener un plan. Es por esto que te contaremos acerca de los deudas más comunes que debemos evitar para no hacer pasar un rato mucho más difícil a nuestros seres queridos.De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), únicamente 1 de cada 4 mexicanos cuenta con un tipo de seguro, esto quiere decir que miles de familias en el país no tienen cómo hacer frente ante los gastos que se derivan en caso de un accidente.La gran mayoría de las deudas que pagan los mexicanos son relacionadas a gastos médicos, pues hay una necesidad de cubrir los costos de medicamentos, operaciones. Otro tipo de adeudos son por honorarios, las personas recurren a préstamos y créditos a tasas de interés elevadas que en muchas ocaciones no se terminan de liquidar.Los gastos funerarios muy fácilmente se pueden convertir en, pues son pagos que pocos consideramos y que impacta de manera importante las finanzas de la familia, ya que los costos por incineración o inhumación son elevados.La manera de evitar un desajuste en las finanzas familiares es contratar un plan de gastos funerarios , el cual suelen ofrecerse a cuotas mensuales según el número de nichos o lotes a contratar con la ventaja de ser vitalicios una vez que se usen por lo que no requiere que pagues de más cuando la persona fallezca, ya que puedes llegar cubrir el pago de este servicio antes de que tu ser querido fallezca.Muy pocas personas saben esto, pero lasfiscales no se eliminan al momento de fallecer y por el contrario el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encargará de cobrarla a sus familiares.En este caso, el SAT considerará la masa hereditaria para liquidar las deudas que el difunto tenga, y en caso de sobrar recursos de la herencia, esta se repartirá según el testamento o la designación de un juez.Después de haber leído esto seguramente ye ta habrás dado cuenta de que es muy importante mantener tus finanzas en orden todo el tiempo y contar con servicios como seguros y servicios funerarios aunque todavía no fallezca nadie de tu familia.