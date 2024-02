¿Cuáles son los defectos que le quitan valor a los billetes?

¿Qué defectos le quitan el valor a los billetes?

Los billetes suelen ser aceptados en la mayoría de los establecimientos debido a que sí valen: de acuerdo con el Banco de México (), éstos deben tener el 80 por ciento de todas sus partes para que su valor se conserve.Asimismo, aunque algunos estén quemados o rotos, mientras conserven en su totalidad los elementos de seguridad y el número de serie serán aceptados sin ningún problema.Por ello, aquí te decimos las; toma nota y revisa tus piezas descuidadas.https://twitter.com/Banxico/status/433710549277224961?s=20De acuerdo con un folleto informativo , publicado por el Banxico, aquellas piezas que sean modificadas para dar un mensaje religioso, político o comerciales, estén despintados, decolorados o desgastados perderán completamente su valor. De igual manera, las instituciones financieras deberán retirar el billete para evitar que continúe en circulación.Asimismo, las piezas que sean unidas con partes distintas de otros billetes o que sean pegados con cinta adhesiva que no sea transparente también perderán su valor monetario.En el caso de aquellos que presenten manchas de grasa, aceite e inclusive sangre podrán ser aceptados sin ningún problema: esto aplica siempre y cuando no traten de esconder mensajes de índole político, religioso o comercial.https://youtu.be/i9p4WwXYfdsRecuerda que si cuentas con algún tipo de estas piezas, puedes acudir a cualquier sucursal bancaria para solicitar un cambio de billetes: este proceso no tiene ningún costo y la mayoría de bancos acceden sin ningún problema.