¿Cuánto Gastarán Mexicanos en Regalos y Cenas de Fiestas Decembrinas? Tips para Cuidar Bolsillo

Durante las fiestas decembrinas 2025 se espera una derrama económica de 608 mil millones de pesos, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Esta derrama económica será impulsada por el consumo turístico nacional —transporte, hotelería, restaurantes y otros rubros—, así como el gasto asociado a las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, esta temporada es clave para millones de negocios y hogares en México.

El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor: con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama se quede en las comunidades y se traduzca en empleo

¿Cuánto gastarán las familias mexicanas en los festejos decembrinos?

En esta temporada, una familia en México puede gastar entre 11 mil y 19 mil pesos, considerando cena de Navidad y Año Nuevo, así como regalos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Según un estudio de la empresa global Kantar, se estima que una cena tradicional (pasta, romeritos, pierna/pavo/bacalao y bebidas) puede ubicarse entre 3 mil 500 y 4 mil pesos para cinco personas, y un regalo navideño entre 500 y mil 500 pesos.

52% de las familias celebrará Navidad en casa

45% celebrará Año Nuevo en casa

37% lo hará en casa de amistades o familiares

¿Cómo cuidar el bolsillo durante esta temporada?

Para impulsar el cuidado de las finanzas personales en esta temporada, la Concanaco-Servytur convocó a consumidores y comercios a realizar las siguientes acciones:

Planeación del gasto y comparación de precios para evitar endeudamiento innecesario. Compras seguras y preferencia por negocios formales, conservando comprobantes.

Mientras que a los establecimientos les pidió tener claridad de precios, inventarios y mejor atención en días pico para fortalecer la confianza del consumidor.

