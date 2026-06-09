Precio del Dólar Hoy Martes 9 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano se mantuvo sin cambios en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Monedas de un peso mexicano y billete de un dólar estadounidenseEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El dólar cerró ayer a 17.47 pesos en México. Hoy, el tipo de cambio FIX es de 17.4453. Mantente informado sobre las fluctuaciones del peso y su impacto económico.

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