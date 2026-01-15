Esta Botella de Agua con Tecnología de la NASA Dice Combatir el Envejecimiento por 5 Mil Pesos

La última moda entre los productos para la salud es el agua hidrogenada. En Internet se venden botellas que aseguran que añaden moléculas de hidrógeno al agua y que esta es incluso más beneficiosa que el agua simple. ¿Son reales estos beneficios?

Botella de agua promete combatir el envejecimiento

Se llama Echo Flask y se vende en México por 5 mil 300 pesos. Se trata de una botella de agua, pero haría más que solo conservarla: esta botella asegura que añade hidrógeno al agua, lo que significa que hay pequeñas moléculas de dos átomos de hidrógeno disueltas en la botella.

La empresa Echo Water afirma que el agua hidrogenada tiene propiedades antioxidantes. Desde su página de Internet aeguran:

Ayuda a tus células a combatir el estrés oxidativo, a recuperarse más rápido y a mantener tu sistema funcionando de forma limpia, como un mantenimiento diario a nivel celular.

¿Son reales los beneficios del agua hidrogenada? Foto: Echo Water

La botella, que se asegura que utiliza una membrana hecha con tecnología de la NASA, utiliza magnesio. Cuando este metal entra en contacto con el agua, rompe la molécula y produce hidróxido de magnesio e hidrógeno. Este gas quedaría disuelto en la botella y aun en pequeñas cantidades sería útil para el organismo.

El hidrógeno libre en el cuerpo podría combatir los radicales libres, estas moléculas que roban electrones a otras moléculas del cuerpo y que son señaladas como responsables de daño celular y envejecimiento.

¿Son reales los beneficios del agua hidrogenada?

Hasta el momento, no existe evidencia sustancial de los presuntos beneficios del agua hidrogenada. Aunque el tema ha sido ampliamente abordado por decenas de estudios en lo que va del siglo XXI, la evidencia sobre sus supuestos aportes a la salud es débil.

Los estudios disponibles sobre el agua hidrogenada hablan de resultados alentadores acotados al laboratorio o en animales. Un metanálisis de 2024 publicado en International Journal of Molecular Sciences, señala que hay resultados positivos; aún no hay investigación suficiente. El artículo, dirigido por Gagandeep Dhillon explica:

La investigación actual necesita explicar completamente los mecanismos que subyacen a los posibles beneficios del agua rica en hidrógeno.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) afirma que el agua hidrogenada es segura. No obstante, no apoya las afirmaciones sobre sus posibles beneficios, solo indica que este tipo de botellas no representan un riesgo para la salud. Hasta ahora, el agua simple sigue siendo lo mejor para el organismo.

