¿Eres freelance? Así puedes obtener una pensión

Foto: Adobe Stock

Si eresy trabajas de manera independiente, así puedes acceder a unapara tupor medio del sistema de Afores .Si bien ser freelance presenta múltiples ventajas como poder ser dueño de tu tiempo, escoger tus proyectos, pero también presenta problemas como no tener un salario fijo, no contar con prestaciones, y tener que ahorrar para tu pensión para el día en que te jubiles.Para poder tener en el futuro una buena pensión es necesario que realices aportaciones a tu Afore desde el momento en que empiezas a ganar dinero con el fin de que para el momento en el que te retires recibas una buena mensualidad.Estos son los pasos que debes seguir para poder recibir una pensión:1. Crear una cuenta de Afore. 2. Crear una línea de cuenta de depósitos para que puedas realizar tus aportaciones. En esta cuenta podrás depositar tus ahorros voluntarios y hacer las transacciones desde farmacias, supermercados, tiendas de autoservicio.A partir de ahí tendrás que realizar aportaciones para que a la larga puedas revisar cuánto dinero obtendrás para tu retiro. Para ello existe la app Mi Afore en la que puedes hacer simulaciones de cuánto dinero deberás ahorrar mensualmente y cómo va tu cuenta de retiro.Recuerda que antes puedes ingresar a la página de la Condusef para verificar cuales son las propuestas de cada una y analizar cuál es la que más te conviene. Pero no te preocupes, que tampoco es una decisión para siempre. Ya que existe la posibilidad de hacer un cambio de afore en el futuro.https://youtu.be/t7ooZj_GHS8