Especialistas Prevén Crecimiento Económico de 1.5% en 2026

Los especialistas económicos del sector privado consultados por el Banco de México mejoraron la expectativa de crecimiento económico para 2026, con un incremento de 1.5 por ciento, una mejora frente al 1.3 reportado en la encuesta anterior, mientras que para el 2027 se mantendría sin cambio, ubicándose en 1.80.

En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Febrero de 2026, publicada este martes por el banco central, los analistas señalaron los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en México:

El 44 por ciento señaló a la gobernanza.

Las condiciones externas, con 25 por ciento.

Y las condiciones económicas internas, también con el 25 por ciento.

A nivel particular, los principales factores fueron:

Los problemas de inseguridad pública, con el 22 por ciento de las respuestas.

La política sobre comercio exterior, el 15 por ciento.

La ausencia de cambio estructural en México, el 9 por ciento.

Otros problemas de falta de Estado de Derecho, el 8 por ciento.

La debilidad en el mercado interno y corrupción, el 6 por ciento cada uno, entre otras.

En ese sentido, el 25 por ciento de especialistas manifestaron que el clima de negocios mejorará en los próximos 6 meses, el 55 por ciento declaró que permanecerá igual y solo el 20 por ciento declaró que podría empeorar.

Los principales obstáculos para hacer negocios en México serían:

El crimen, con el 26 por ciento de las respuestas.

La falta de Estado de Derecho, 22 por ciento.

La corrupción, 20 por ciento.

La oferta de infraestructura inadecuada, con 9 por ciento.

Y la dominancia de empresas existentes, así como la falta de competencia con el 6 por ciento.

En cuanto a los sectores con problemas de competencia en México destacó: el suministro de electricidad, con el 31 por ciento de las respuestas; energía que concentra el petróleo, gasolina y gas, el 30 por ciento; las telecomunicaciones e internet, 14 por ciento; los servicios de transporte, 9 por ciento, y el mercado de crédito bancario, 6 por ciento.

