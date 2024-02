Este método de ahorro te ayudará a juntar 13 mil pesos en 26 semanas

Foto: Pixabay

¿Cómo funciona el método de ahorro?

Existen muchos beneficios al contar con un método de ahorro , ya que a nadie le cae mal tener un dinerito extra para cualquier situación no prevista. La economía en todo el mundo es volátil, por lo que no está de más prevenir situaciones difíciles para nuestras.El hábito del ahorro no es una práctica que suela formalizarse entre los mexicanos: de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), las tandas es uno de los principales métodos de ahorro por los que se inclinan la mayoría de las ocasiones.En caso de que quieras iniciar con tu guardadito de dinero, aquí te platicamos de este; toma nota y recuerda que el secreto detrás de esto es la perseverancia y la paciencia.Para empezar con esta forma de ahorro necesitarás una inversión inicial de 500 pesos. Durante las primeras 10 semanas, a esta cantidad le restarás 5 pesos: es decir, para la semana 2 tendrás que guardar 495, para la siguiente 490 y así sucesivamente.A partir de la semana 11, en vez de restar dinero al presupuesto aumentarás 10 pesos a éste: es decir, para la semana 12 tendrás que guardar 460 pesos, la 13 470 y así hasta finalizar el reto.https://youtu.be/hHbnSs9tZykCuando llegues a la semana 26, te darás cuenta que habrás acumulado más de 13 mil pesos en efectivo.