Este método de ahorro te ayudará a juntar 14 mil pesos en 26 semanas

Foto: Pixabay

¿Cómo funciona el método de ahorro?

Cuando buscamos un, investigamos diversas opción; sin embargo, algunos de éstos requieren grandes cantidades iniciales para comenzar y, por tal motivo, la mayoría de las personas no comienza con la mejor disposición de guardar su dinero.Elno es una práctica que suela formalizarse entre los mexicanos: de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), las tandas es uno de los principales métodos de ahorro por los que se inclinan la mayoría de las ocasiones.En México, miles de personas no cuentan con una cuenta de ahorro en una institución financiera debido a que éstas suelen pedir muchos requisitos que la mayoría de los mexicanos no cumple. Por ello, aquí te dejamos este método de ahorro con el que podrás juntar hasta 14 mil pesos en solo 26 semanas; toma nota y aprovéchalo al máximo.Para empezar con el reto, necesitarás una inversión inicial de 500 pesos: si bien puede parecer una cantidad elevada, conforme el paso de las semanas ésta irá reduciendo significativamente.Cada semana, tendrás que reducir 5 pesos a la inversión inicial: es decir, para la segunda semana tendrás que guardar 495 pesos y así sucesivamente hasta llegar a las semana 25. Para el tramo final, tendrás que ahorrar 450 pesos. De esta manera, podrás juntar los 14 mil.https://youtu.be/1EFqcn_vwE0Recuerda que una de las principales claves en este tipo de métodos de ahorro es la constancia, disciplina y, sobre todo, la paciencia para cumplir con los tiempos y cantidades de dinero establecidas.