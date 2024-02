Este método de ahorro te ayudará a juntar 53 mil pesos en un año

Foto: Pixabay

¿Cómo funciona el método de ahorro?

Unpuede convertirse en tu mejor aliado al momento de empezar a juntar dinero. Normalmente, la mayoría de las personas se ponen como meta iniciar el hábito del ahorro a inicios de año; sin embargo, no importa la fecha cuando comiences con este proceso.El hábito del ahorro no es una práctica que suela formalizarse entre los mexicanos: de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), las tandas es uno de los principales métodos de ahorro por los que se inclinan la mayoría de las ocasiones.En caso de que quieras iniciar con tu guardadito de dinero, aquí te platicamos de este; toma nota y recuerda que el secreto detrás de esto es la perseverancia y la paciencia.Para lograr la meta de ahorro es necesario iniciar con una cantidad fuerte de dinero. El reto se dividirá en dos partes: cada una de 26 semanas. Durante el primer periodo comenzarás con mil pesos e irás disminuyendo 5 cada semana: es decir, la semana 2 tendrás que guardar 995 pesos y así consecutivamente hasta la semana 26.Iniciando la semana 27 tendrás que iniciar con 500 pesos e irás aumentando 50 cada siete días: para la semana 28 tendrás que ahorrar 5550 y así continuamente. Si cumples al pie de la letra el método, para fin de año tendrás los 53 mil pesos ahorrados para cualquier imprevisto o emergencia que no tengas planeada.https://youtu.be/hHbnSs9tZykRecuerda que una de las principales claves en este tipo de métodos de ahorro es la constancia, disciplina y, sobre todo, la paciencia para cumplir con los tiempos y cantidades de dinero establecidas durante dichos retos: anímate y comienza el año ahorrando.