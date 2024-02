Este método de ahorro te ayudará a juntar más de 3 mil pesos en 30 días

Foto: Pixabay

¿Cómo funciona el método de ahorro?

50 pesos 40 pesos 55 pesos 45 pesos 60 pesos 50 pesos 65 pesos 55 pesos 70 pesos 60 pesos

Existen muchos beneficios al contar con un método de ahorro , ya que a nadie le cae mal tener un dinerito extra para cualquier situación no prevista. La economía en todo el mundo es volátil, por lo que no está de más prevenir situaciones difíciles para nuestras.En México, miles de personas no cuentan con una cuenta de ahorro en una institución financiera debido a que éstas suelen pedir muchos requisitos que la mayoría de los mexicanos no cumple; sin embargo, a través de redes sociales e internet se han hecho virales métodos de ahorro que puedes empezar con pequeñas cantidades de dinero.Recuerda que esto no es cosa de magia: se requiere disciplina para cumplir con el método al pie de la letra. Te compartimos este 'truco' para que logres; toma nota.Este plan de ahorro consiste en 30 días: contrario a lo que muchos piensan, no requieres de grandes cantidades de dinero para comenzar. Debes realizar una aportación inicial de 50 pesos, luego disminuir 10 pesos y al tercer día agregas 15 más; así quedarían los primeros 10:https://youtu.be/78sZqBGjwaEDe esta manera, al llegar al día 30, habrás juntado la cantidad de 3 mil 400 pesos. Por otra parte, recuerda que ningún método para guardar dinero es tan efectivo como el administrar adecuadamente tus finanzas personales.