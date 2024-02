Este método de ahorro te permitirá juntar más de 5 mil pesos en 10 semanas

Foto: Pixabay

El método de ahorro de las 10 semanas

No hay mejor manera de iniciar el 2022 que poniendo en práctica un, lo que nos permitirá no sólo tener una mayor seguridad económica sino también poder lograr algunos de nuestros propósitos de año nuevo.Por ese motivo a continuación te presentaremos un método fácil que te permitirá juntar 5 mil 500 pesos en tan sólo 10 semanas sin la necesidad de hacer grandes sacrificios.Sin embargo, antes de iniciar este método de ahorro te recomendamos tener claro cuáles son tus gastos fijos, los cuales corresponden a todos aquellos pagos que no puedes dejar de realizar, por ejemplo, la renta, el gasto, el agua, la luz o el internet.Una vez que tengas pleno conocimiento de todos estos gastos podrás saber cuánto dinero tienes libre para destinar a tu ahorro y si lo deseas darte uno que otro gustito.Cuando hayas completado los pasos anteriores, estarás listo para iniciar el reto de ahorro de las 10 semanas.El método de ahorro consiste en guardar dinero durante diez semanas siguiendo un esquema fijo de ahorro.De esta forma durante la primera semana, debes ahorrar 100 pesos; la segunda, 200; la siguiente, 300; y así sucesivamente hasta llegar a la semana número 10, momento en el que deberás ahorrar mil pesos.Es importante que para crear un hábito , deposites íntegramente la cantidad correspondiente a una tarjeta de ahorro o a tu alcancía.Si sigues estos pasos, al final de las 10 semanas lograrás juntar 5 mil 500 pesos exactamente.Es importante que seas perseverante, ya que en un principio parecerá difícil, ya que el hábito de ahorrar estará empezando a formarse. No obstante, conforme el tiempo vaya transcurriendo notarás que aunque los monto se elevarán las cosas se harán mucho más sencillas.https://youtu.be/hHbnSs9tZyk