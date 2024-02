Evita entrar a las tandas: Estas son algunas de sus desventajas

Foto: Getty Images

Desventajas de entrarle a una tanda

Tu dinero no está en un lugar seguro: Las tandas son una forma de ahorro se basan en confianza y no hay un contrato que te respalde a ti o a los demás. Siempre está es riesgo de que alguna persona se salga de tanda e incumpla su cuota semanal, dejando a los demás perjudicados en sus finanzas personales.

No tienes liquidez completa: Esto quiere decir que no puedes disponer del ahorro hasta que toque tu turno en la tanda de recibir.

No hay rendimientos: Ya que es un método de ahorro informal, lo normal es que no haya rendimientos por tener tu dinero en este proceso, lo mejor sería invertirlo en una institución.

Seguramente alguna vez te han invitado a entrar a una, pero de ahora en adelante será buena idea que lo pienses dos veces antes de participar. Existen razones por las cuales no es bueno entrar a las, ya que se trata de un tipo de ahorro informal que tiene varias desventajas.Las tandas son una forma de ahorro informal en grupo donde las personas se organizan por turnos para recibir una cantidad de dinero, al principio o al final del proceso de ahorro.Pongamos un ejemplo: Te tocó el número 10 en una tanda de 10 mil pesos semanales, recibirás 10 mil pesos desde el principio. Sin embargo, deberás ir pagando el monto total de dichas parcialidades, a lo largo de toda la tanda. Parece sencillo y sin problemas pero la realidad es que no es uno de los mejores métodos cuando de ahorrar se trata, tiene varias desventajas.Es mucho más seguro que inviertas dinero en una institución certificada para que este tenga más oportunidades de crecer y no esté expuesto a personas irresponsables u otros riesgos como los que ya mencionamos anteriormente.