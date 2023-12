Fed Mantiene su Tasa de Interés por Tercera Vez Consecutiva

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció este miércoles 13 de diciembre de 2023 una nueva pausa en las subidas de las tasas de interés, el tercer respiro consecutivo tras las 11 alzas que ha realizado desde marzo de 2022, pero no descartó volver a subirlas si la coyuntura lo exige.

El banco central estadounidense decidió mantener las tasas actuales del 5.25% al 5.5%, su máximo nivel desde 2001.

Asimismo, recalcó que su Comité Federal de Mercado abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) seguirá evaluando información económica complementaria para "determinar el alcance de un endurecimiento adicional de la política".

El FOMC es el órgano encargado de decidir si se suben o no las tasas de interés.

En un comunicado, apuntó que a la hora de determinar el alcance de cualquier endurecimiento adicional para devolver la inflación al 2%, "el Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y las consecuencias económicas y desarrollos financieros".

