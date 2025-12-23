Fitch Mejora Calificación a Pemex por Apoyo de Hacienda pero Mantiene Riesgos Financieros

La calificadora estadounidense Fitch Ratings mejoró la calificación nacional de largo plazo de Petróleos Mexicanos a 'AA', con perspectiva estable, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asumiera parte de su deuda.

A través de su informe, explicó que se lanzó una oferta de recompra por 9 mil 900 millones de dólares correspondiente a ocho emisiones de deuda de Pemex, operación que fue financiada con recursos de la Secretaría de Hacienda, acción que, confirma el respaldo del gobierno federal y muestra un mayor control y dirección sobre la estrategia financiera de Pemex.

Flujo operativo negativo

Sin embargo, al evaluar el perfil financiero individual de Pemex, Fitch le asignó una calificación de 'CCC', al considerar que la empresa enfrenta un flujo operativo negativo, presiones en su rentabilidad por menores precios y producción de crudo, una liquidez limitada, así como pérdidas constantes principalmente en el área de refinación y comercialización.

Al 30 de septiembre de 2025, Pemex acumulaba una deuda total de 100 mil 300 millones de dólares y había pagado 5 mil 700 millones de dólares en intereses, monto que representa más de la mitad del EBITDA; es decir, del dinero que genera antes de pagar intereses de deuda e impuestos, durante los primeros nueve meses del año.

Fitch advirtió que la falta de inversión sostenida, tanto en las actividades de exploración y producción como en refinación, seguirá debilitando el desempeño operativo y financiero de Pemex en los próximos años, lo que representa un riesgo estructural para su viabilidad.

