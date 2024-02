Foto: iStock

En México existen leyes específicas par el uso y manejo de dinero en efectivo. Los cuales establecen límites para la posesión y pago conpara prevenir crímenes de, o mal uso de este.Si bien en México no existe un límite sobre cuánto dinero en efectivo puedes llevar o utilizar para realizar pagos, esta regulación esta sometida a que puedas indicar la procedencia legal de dichos recursos. No obstante, existen siete tipos de transacciones en efectivo que si mantiene límites. Aquí te decimos cuáles son.La Ley Contra el Lavado de Dinero establece siete actividades económicas en las que se mantiene una restricción sobre el uso y posesión de dinero en efectivo. Esto con el objetivo de que recursos provenientes de formas ilícitas sea empleado para malas prácticas. Estos son:De acuerdo con la Ley, el monto máximo permitido para pagar en efectivo por concepto de la adquisición de inmuebles es de $719 mil 200.50 pesos, o bien, lo equivalente a 8 mil 25 unidades de medida y actualización (UMAs)Según esta misma ley, el monto mensual máximo que se puede pagar en efectivo para la cobertura de la renta es de $23 mil 973.35 pesos.Si eres de gustos finos lo mejor será pagar en tarjeta, pues la ley marca un límite de pago de 287 mil 680 .20 pesos, o 3 mil 210 UMAs por la adquisición de joyas y relojes de lujo.Si tienes una adicción por las apuestas o por jugar en casinos, solo podrás hacerlo en efectivo por la cantidad de $287 mil 680.20 pesos, o lo equivalente a 3 mil 210 UMAS. Si sobrepasas este nivel deberás realizarlo mediante transferencia electrónica. Esto también aplica para la recepción y cobro de premios, pues las cantidades no podrán excederse de dicho límite para el pago en efectivo.Para depósitos en el banco a cuenta de terceros podrás hacerlo por un monto de hasta $100 mil pesos en el mismo mes. En caso de que se sobrepase esta cantidad, el banco informará a las autoridades para la investigación del origen del dinero, y deberás reportarlo ante el SAT.En caso de que recibas depósitos por un monto mayor a 15 mil pesos en un mes, el SAT podrá realizar una investigación para revisar si coincide con tus ingresos y si no existe algún problema de pago de impuestos.De acuerdo con las leyes de aduanas, no podrás ingresar a México con más de 10 mil dólares, o bien 210 mil pesos; así como su equivalente en otra moneda o cheques. En caso de contar con más dinero que esta cantidad deberás repórtalo ante los módulos de migración para que estos comprueben el origen legal de dicho dinero.https://youtu.be/I2SLbsGHVBo